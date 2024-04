“Bene il nuovo sistema di raccolta degli indumenti usati“

"È veramente una bella razionalizzazione – sottolinea Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – quella che il comune di Lucca e Sistema Ambiente hanno iniziato da qualche mese e che ora arriva a conclusione grazie al coinvolgimento di una serie di associazioni di volontariato che permettono una diffusione sul territorio e un controllo stretto sul conferimento degli indumenti usati. Comune e Sistema Ambiente avevano attivato una fase transitoria con 5 punti di raccolta, in pratica la sede dell’azienda e le isole ecologiche, ma annunciando che avrebbero in breve tempo accresciuto i punti di conferimento. Così è stato, e ora i punti di raccolta sono ben 12, ben distribuiti sul territorio, gestiti da importanti associazioni di volontariato, custoditi e controllati. Un grande vantaggio per il decoro, per la solidarietà, perchè si eliminano passaggi e si raggiunge direttamente chi ha bisogno, si diminuisce in ogni caso la quantità di rifiuti che vengono inviati allo smaltimento".