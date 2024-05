Avvocati dal mondo per “I-LegalTeam“ organizzato da “L&P“

Si è tenuto a Lucca, quest’anno, l’ottavo congresso annuale dell’I-LegalTeam, un network che coinvolge studi legali di tutto il mondo per condividere obiettivi e strategie professionali. Si tratta di una prima volta per l’Italia: negli anni precedenti le assemblee si sono tenute a Parigi, Berlino, New York, Barcellona, Marsiglia e in Asia. I lavori si sono svolti al San Luca Palace di via San Paolino. Diciannove gli avvocati che hanno risposto all’invito dello studio legale L&P di Lucca - organizzatore dell’evento e unico socio del network per tutta l’Italia - e che sono arrivati dall’Europa, Cina, Usa.