Avanzo di amministrazione di quasi 400mila euro

Un avanzo di amministrazione di quasi 400 mila euro. Approvato a Montecarlo il bilancio consuntivo. "Come vicesindaco uscente e ora candidata a sindaco – dichiara Marzia Bassini - sono orgogliosa di avere approvato un bilancio sano, virtuoso, che dimostra come in questi 5 anni "Per Montecarlo" abbia amministrato con oculatezza, migliorando i servizi e i conti dell’Ente. Da parte mia e della lista, abbiamo deciso che investiremo l’avanzo di amministrazione in interventi sulle frazioni, dando continuità ai lavori in corso, sulla sicurezza ampliando il sistema di videosorveglianza, curando il decoro urbano e le scuole. Tornando al consuntivo, tutti i parametri sono virtuosi, abbiamo liquidato le fatture in circa 30 giorni di media ai fornitori , il debito è praticamente nullo".

M.S.