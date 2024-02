Assi viari, tavolo tecnico al lavoro “Riscontri positivi alle modifiche“

Assessore Buchignani, il comitato contro gli Assi viari sostiene che più strade significano più smog, che risponde?

“Che io sapevo che l’equazione era più auto più smog, non mi risulta che le strade facciano crescere il numero di auto“.

Quindi avanti tutta con il progetto Assi viari?

“Stiamo partecipando al tavolo tecnico istituito dal commissario. Abbiamo elaborato e presentato le nostre migliorie sul tracciato previsto dal progetto definitivo. A questo punto siamo in attesa di capire se le modifiche verranno valutate positivamente dai tecnici Anas. Noi siamo fiduciosi, crediamo che quelli che abbiamo proposto come amministrazione siano correttivi accettabili e qualificanti. E un primo riscontro positivo in realtà c’è già“.

Però che il progetto sia vecchio è difficile negarlo, no?

“Stiamo parlando di un progetto non nostro ma dell’Anas, approvato dal Fipe. Noi stiamo semplicemente facendo il nostro lavoro“.

Ovvero?

“Quello appunto di cercare di migliorare il tracciato coscienti del fatto che l’opera non è nostra e che c’è un commissario e che questo commissario vuole partire con i lavori. Se noi non avessimo partecipato al tavolo tecnico e non avessimo proposto modifiche il tracciato sarebbe rimasto quello. Quindi è un’opportunità importante“.

Ma rimarcare che il progetto sia di altri vuol dire che in fondo la lascia perplesso?

“Noi non siamo mai stati contrari a nuove strade e non lo siamo oggi, consapevoli del fatto che la viabilità ha bisogno di interventi. E’ inammissibile essere costretti oggi a vedere mezzi pesanti lungo la circonvallazione e via Salicchi, solo per fare alcuni esempi“.

Potrebbero esserci provvedimenti utili?

“Ma quali? No, francamente non credo. Voler inibire il transito di questi mezzi apre un interrogativo importante: e dopo la gente come lavora? Il punto è un altro, serve una mitigazione per rendere il tracciato più compatibile con l’ambiente circostante“.

Ha parlato di nuove strade, ci sono novità per l’asse suburbano?

“Entro marzo dovremmo essere ingrado di andare a gara. Noi in realtà siamo pronti, stiamo aspettando l’ok delle Ferrovie sul progetto esecutivo. Si tratterà di una gara europea, richiederà alcuni mesi, spero entro l’anno di poter aprire il cantiere. Stiamo già lavorando sulla progettazione del secondo tratto“.

E la nuova rotatoria a doppia goccia di via Salicchi?

“Partiremo con i lavori alla fine delle scuole, a giugno, e ce la metteremo tutta per terminare entro la ripresa delle lezioni a settembre“.

Un’opera che non trova così ampia condivisione, il parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria. A che punto siamo?

“Si va avanti con la progettazione, stiamo parlando con la Soprintendenza che sta svolgendo tutte le indagini del caso. Al momento non ci sono novità sostanziali“.

Invece lo stato dell’arte di piazza del Giglio?

“Termineremo intorno alla metà di marzo. Da una settimana circa la Soprintendenza e il team di archeologici incaricati ha terminato tutti i rilievi e abbiamo iniziato a ricoprire“.

Laura Sartini