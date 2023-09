Asfaltature, la mappa dei lavori: "Migliorare il territorio e la viabilità"

Proseguiranno nelle prossime settimane i lavori di asfaltatura di via di Carraia così come in altre aree del territorio. Lo fa sapere il Comune di Capannori all’indomani della chiusura del primo lotto di interventi, mentre presenta un quadro dei lavori terminati e quelli ancora in via di realizzazione. E’ da considerarsi completata infatti in questi giorni l’asfaltatura, con asfalto fonoassorbente, del tratto di via di Carraia che va dall’imbocco di via di Tiglio fino a superare la scuola dell’infanzia. L’asfaltatura di altri tratti della via di Carraia proseguirà nelle prossime settimane con il proseguire del programma di lavori calendarizzato già da tempo. Nel frattempo è stata completata anche la posa di nuovo asfalto in via Salanetti, in seguito ai lavori realizzati per l’estensione della rete fognaria. "Con queste nuove asfaltature proseguiamo l’importante opera di sistemazione e messa in sicurezza dell’estesa rete viaria comunale - afferma l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. L’intervento in via di Carraia è particolarmente importante, poiché con la realizzazione della posa del mando con asfalto fonoassorbente andiamo a migliorare la qualità della vita dei residenti, mitigando i rumori dovuti in particolare al passaggio dei mezzi pesanti. Questo intervento è stato finanziato in parte nell’ambito del progetto Triplo+ e dalle prime misurazioni fatte dai tecnici emerge che grazie all’asfalto fonoassorbente c’è stata una riduzione di 4 decibel del rumore. Nelle prossime settimane proseguiremo l’opera di sistemazione di alcune strade comunali che più necessitano di nuovo asfalto secondo un monitoraggio delle condizioni delle varie viabilità, ma anche in base alle segnalazioni pervenute dai cittadini".

Migliorare la viabilità comunale rendendola più facilmente percorribile - conclude - e soprattutto più sicura è una vera priorità della nostra amministrazione come stiamo dimostrando con fatti concreti". Nei giorni scorsi, inoltre, ha preso il via l’asfaltatura di via San Cristoforo a Lammari nel tratto che unisce Viale Europa alla sede di Ascit. Il Comune informa che è in programma prossimamente anche la posa di nuovo manto stradale sullo Stradone di Segromigno, in via di Piaggiori a Segromigno in Monte e in via dei Masini a Marlia.

Barbara Di Cesare