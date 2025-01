Alla scoperta della “Sibolla“. Visita speciale nella riserva

Una visita speciale nella Riserva naturale del lago di Sibolla, quando nell’area protetta, sono arrivati il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini insieme con alcuni consiglieri del Cda. Ad accompagnarli il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore all’ambiente, Daniel Toci. Una occasione per vedere da vicino quello che il Comune sta realizzando grazie ai contributi ottenuti dai bandi della Fondazione. Due, infatti, i progetti sostenuti: "Sviluppo sostenibile" e "Ambiente bene comune". Il primo è Rigenera Sibolla, grazie al quale l’amministrazione D’Ambrosio sta ristrutturando il Centro visite, interamente realizzato in legno. Il progetto prevede anche la sostituzione della cartellonistica informativa; il secondo "Sibolla di tutti", ha permesso al Comune di acquisire nuove aree della Riserva naturale. Parallelamente, il progetto prevede interventi specifici per il ripristino di due habitat di particolare interesse: la torbiera planiziale e gli specchi lacustri; e un’attività di reintroduzione e restocking di specie floristiche rare o scomparse dall’area.