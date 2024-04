Alla libreria Feltrinelli domani sarà ospite lo scrittore Naspini

Lo scrittore maremmano Sacha Naspini sarà ospite della libreria Feltrinelli in via Beccheria domani alle ore 18.30 per presentare, insieme a Margherita Loy, il suo ultimo avvincente romanzo, “Errore 404” edizioni E/O. “E se il futuro decidesse il tuo passato? E se il passato fosse solo una delle innumerevoli ipotesi? Auguri.” Spericolato e sorprendente, Errore 404 è il disperato tentativo di un personaggio alla ricerca dell’unica, decisiva traiettoria per intonare la migliore vita per sé e per i suoi cari. Come cerchiamo di fare tutti. Sacha Naspini (nella foto) è uno scrittore tradotto in 26 paesi, vincitore di numerosi premi.