"Alcune modifiche al tracciato grazie al nostro intervento"

Giordano Del Chiaro ha spiegato le modifiche chieste all’originario progetto calato dall’alto. "Grazie al nostro intervento sono state rese possibili alcune novità fondamentali – spiega l’attuale assessore all’ambiente – per calibrare quella infrastruttura al territorio. Ad esempio abbiamo ottenuto di togliere via Chelini dal range dell’asse, altrimenti avremmo costretto a vivere con i camion tra le case ai residenti di Capannori, Tassignano, Paganico e Santa Margherita. c’è la questione della salvaguardia e della tutela dei laghetti di Lammari dove potrebbe essere realizzato un polmone verde, un bosco. Il Commissario sarà presente ad un sopralluogo dopo le elezioni. Poi l’area industriale tra San Pietro a Vico, San Cassiano, nel territorio di Lucca, ma che hanno una incidenza notevole, con il passagio dei Tir, anche per Marlia e Lammari, per il viale Europa e per via Masini. In quel punto bisogna agganciarsi all’asse".

