Al via “Lucca Social . Arts Festival“: laboratori per bambini e genitori

Prende il via oggi Lucca Social Arts Festival, un’iniziativa per bambini, genitori, educatori, insegnanti e operatori di comunità, volta a promuovere l’inclusione attraverso la creatività. SI tiene alla Biblioteca Agorà, con laboratori, mostre e incontri, fino a domenica pomeriggio. Alle 14, il taglio del nastro, con l’apertura degli spazi allestiti dall’associazione Acchiappasogni e della mostra di libri sul tema della Comunicazione Aumentativa Alternativa e della narrazione per immagini, a cura della Libreria PensieRiBelli. Alle 16, un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni: “Dolci avventure a fumetti” di Food Family Hub sotto la guida della fumettista Alice Milani. Sempre alle 16, l’incontro “Arte e disabilità: superare le barriere con creatività”, a cura di Luccasenzabarriere. Alle 17:30 “Teatro sociale: il potere delle storie e delle emozioni”, a cura dell’attrice Marianna Perilli e “Dal sito archeologico al campo di olivi: un viaggio di creatività”, con Paola Bordigone, ex archeologa, oggi educatrice agricola alla guida dell’azienda “La Madonnina” di Marlia. L’ingresso è libero e gratuito.