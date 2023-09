Addetti informazione nei call center

8 addettie all’informazione nei call center (senza funzioni di vendita), per un’importante società del settore energia e gas. L’operatoretrice cura e gestisce il servizio di controllo qualità per le adesioni già effettuate da parte dei clienti. L’attività telefonica prevede la registrazione del contatto su di un programma informatico dedicato. Richieste: spigliatezza, conoscenza e uso del pc, capacità di lavorare in gruppo. Inviare e-mail a: [email protected].