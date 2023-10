Accoglienza calorosa ed entusiasta ”È andata oltre ogni aspettativa”

Continuano anche oggi le selezioni di comparse e figuranti che potranno apparire nel film del regista Peter Greenaway. La produzione cinematografica "The Family", che gode del supporto dell’amministrazione comunale, ha convocato anche per oggi i casting che si terranno sempre allo Spazio Cred (Centro risorse educative e didattiche) messo a disposizione dal Comune di Lucca, in via Sant’Andrea 33. La selezione si terrà sempre dalle 11 alle 19.

I casting sono aperti a tutti e la produzione informa di ricercare, nello specifico, comparse maggiorenni (dai 18 anni in su) e minorenni (dai 7 ai 10 anni), che dovranno presentarsi accompagnati da un genitore o da una persona delegata dalla famiglia. Per partecipare non è richiesto nessun appuntamento: basterà semplicemente essere presenti nel giorno indicato, durante le fasce orarie suggerite. I casting sono aperti a chiunque e di qualsiasi nazionalità, anche senza alcuna esperienza nel settore. Si cercano anche stranieri, per i cittadini extra Ue è necessario un permesso di soggiorno in corso di validità. Molto soddisfatta del buon esito del primo giorno di casting – pelatro funestato da condizioni meteo non certo favorevoli – l’amministrazine comunale. ”E’ un’accoglienza calorosa ed entusiastica – si legge in una nota di palazzo Orsetti – oltre ogni aspettativa quella che la città ha riservato alla produzione The Family. Nonostante la pioggia, l’affluenza è stata incessante e continuativa, con la supervisione della struttura operativa della produzione, coadiuvata e supportata dagli uffici comunali coordinati dall’assessore Remo Santini“.

Tra riunioni operative e logistica prosegue quindi il supporto dell’amministrazione a 360° verso la produzione e la direzione organizzativa del film, per un progetto di dimensioni internazionali che garantirà a Lucca una vetrina mondiale senza precedenti.