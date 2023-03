Termo può allungare in vetta Centrale-Maxim, big match pari

Nuova scoppola per il Sarzana A, battuto dal Termo B, così il Termo A va a +6 sulla vetta della Seria A, dopo la decima di ritorno, nel campionato di biliardo specialità boccette a squadre della Uisp provinciale. Nel prossimo turno prima e seconda si sfideranno. In Serie B, il Sarzana B resta solo in vetta dopo il ko rimediato dal Riccò B con l’O’Scaineto, mentre in Serie C in parità il big match tra Centrale C (primo) e Maxim D (secondo). Serie A. Termo B-Sarzana A 3-1, Valdellora-Termo A 2-2, Maxim A-Jolly B 3-1, Riccò A-Maxim B 1-3, Termo C-Campetto A 1-3, Goriziana-Lizza A 3-1, Centrale A-Pianta A 3-1. Classifica: Termo A punti 69; Sarzana A 63; Campetto A 61; Termo B 56; Valdellora A 51; Centrale A 49; Termo C e Jolly B 46; Maxim A 40; Pianta A 38; Lizza A 37; Maxim B 36; Goriziana 29; Riccò A 23.

Serie B. Santo Stefano Magra B-Maxim C 2-2, Jolly A-Santo Stefano Magra A 2-2, Follo-Valdellora B 2-2, O’Scaineto-Riccò B 4-0, Pianta B-Lizza B 0-4, Sarzana B-Pitelli A 2-2, Lizza C-Centrale B 1-3. Ha riposato: Campetto B. Classifica: Sarzana B punti 60; Riccò B 58; Pitelli A 57; Follo 56; Campetto B e Valdellora B 54; O’Scaineto, Santo Stefano e Centrale B 50; Jolly A 48; Lizza B 42; Santo Stefano 33; Lizza C 32; Maxim C 31; Pianta B 23.

Serie C. Maxim D-Centrale C 2-2, Jolly C-Valdellora C 2-2, Pitelli B-Termo D 2-2, Riccò C-Santo Stefano da recuperare. Classifica: Centrale C punti 61; Maxim D 54; Valdellora C 51; Jolly C 50; Termo D 45; Pitelli B 43; Riccò C 39; Santo Stefano C 37.

m. magi