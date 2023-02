Lorieri deluso solo dal risultato: "La squadra ha i valori per salvarsi"

Lorieri

La Spezia, 19 febbraio 2023 – Deluso solo dal risultato, non tanto dalla prestazione. Il traghettatore dello Spezia, Fabrizio Lorieri, non può che fare i complimenti ai propri uomini nonostante la sconfitta subita al Picco contro la Juventus.

In sala stampa, sottolinea che “affrontare la Juventus dopo una settimana particolare, e fare una partita così è stato molto positivo e bello da vedere. C’era la sensazione che i ragazzi fossero sempre in partita, e che da un momento all’altro poteva succedere qualcosa di importante. Lo hanno dimostrato anche i numeri, quelli delle occasioni, e farli con la Juventus non era scontato”.

Non è sfuggito ai più che la buona prestazione delle Aquile sia passata inevitabilmente dal cambio di modulo: con l’esonero di Gotti è stato riposto nell’armadio il 3-5-2 caro al tecnico di Adria, per sostituirlo con un 4-3-3 storicamente più funzionale per le Aquile.

“In questa settimana, soprattutto negli ultimi tre giorni, abbiamo preparato diverse cose: siamo uno staff che si confronta molto, che cerca di vedere situazioni del momento. Quando abbiamo provato il 4-3-3 abbiamo avuto subito la sensazione che i ragazzi recepissero immediatamente le cose. Abbiamo cercato anche di capire le motivazioni dei ragazzi”, afferma Lorieri, che poi, da ex portiere, sui sente di assolvere Marchetti, apparso non molto reattivo in occasione del gol di Di Maria.

“Non erano tiri facili, Federico non ha colpe particolari: è venuto a darci una mano, a darci sicurezza ed esperienza”.

Per capire invece chi siederà sulla panchina delle Aquile basterà probabilmente aspettare lunedì: anche Lorieri, così come lo staff rimasto a guidare la squadra in questi giorni, attende di conoscere il proprio futuro.

“Ci siamo messi a disposizione della società che ci ha chiesto di preparare questa partita, e l’abbiamo fatto con tutto l’entusiasmo possibile. Ora che succederà? Se ci sarà la possibilità continueremo a lavorare ancora per la squadra”.

Lo Spezia è ora atteso da due partite importanti: prima l’Udinese alla Dacia Arena, poi la sfida fondamentale al Picco contro il Verona.

“Sappiamo benissimo che da qui in avanti ogni partita comincia a pesare. Non saremo solo noi, anche altre soffriranno per salvarsi: ma la squadra ha valori per affrontare queste sfide con la giusta determinazione, ha un obiettivo e fino alla fine cercherà di raggiungerlo”.

Lorieri si sofferma poi sui singoli, apprezzando Shomurodov che “ha fatto benissimo anche stasera, anche quando ha giocato assieme a Nzola. Anche Ekdal ha fatto un’ottima partita. Amian è un giocatore che ha le qualità per adattarsi ed essere funzionale anche in altri ruoli. Il rientro di Nzola è importante, speriamo di recuperare anche altri calciatori”.

Matteo Marcello