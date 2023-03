GP d’Apertura da applausi Mazzoleni trionfa in volata

Una corsa attesa oltre 20 anni, che ha richiamato sulle strade del Termo tantissimi appassionati. Luca Mazzoleni, 18enne del Team Cene di Bergamo, ha vinto in volata il ’Gran Premio d’apertura – Trofeo Iren’’, gara ciclistica riservata alla categoria juniores, organizzata dal Gs Termo con il patrocinio del Comune della Spezia. Mazzoleni ha trionfato sotto lo striscione di via Aurelia al Termo dopo un lungo spalla a spalla con Matteo Creatini (Monsummanese) e Federico Cozzani, che correva sulle strade di casa, per il Team Giorgi di Torre de’ Roveri Bergamo, imponendosi con il tempo di 2 ore 10’, percorrendo i 98 km alla media di 45,231. La squadra del vincitore si è aggiudicata anche il gran premio della montagna di Baccano con Diego Nembrini, ha piazzato 4 atleti nei primi 10, vincendo così il Trofeo Iren, consegnato dall’ingegner Marco Fanton di Iren e dal presidente FCI Cordiano Dagnoni. La corsa ha allineato al via 104 partenti con le maglie di 13 società e corridori provenienti da mezza Italia. Starter d’eccezione il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, ex ciclista del Gs Termo. La partenza è stata preceduta da un minuto di raccoglimento in memoria di Giorgio Tonelli, indimenticato speaker del ciclismo, e Giancarlo Stretti, compianto presidente del Gs Termo. Quattro i personaggi ai quali l’organizzazione ha dedicato a ricordo il Gran Premio d’apertura, denominato appunto memorial ‘Graziano Battistini, Mauro Pecunia, Enzo Viaggi e Giancarlo Stretti’. Il percorso, (103 km) con partenza e arrivo al Termo, fra Arcola, Bottagna, Buoviaggio, Migliarina, Piana Battolla, Ceparana.

"Buona riuscita della competizione. Siamo onorati per la partecipazione di Cordiano Dagnoni, presidente nazionale Federciclismo, che ha presenziato alle premiazioni" dicono gli organizzatori Simone Mannelli, Corradi Cozzani e Paolo Colò. Direttore di corsa Marco Casini, vicedirettori Gianluca Buriani e Michela Brizzi. In giuria Simone Gosso (presidente), Luca Burroni, Danilo De Vito (giudice di arrivo) e Giovanni Zolo (componente di moto). A conclusione della manifestazione ringraziamenti agli sponsor: Iren, Crconsulting, Oc grafica, Salumificio Pignone, Zanini, Foroffice, Seprin, Mbda, Sar.Car, Vini Spagnoli e Olio Calcina. Ordine di arrivo: 1) Luca Mazzoleni (Cene Bergamo) in 2 ore 20’; 2) Matteo Creatini (Monsummanese) st; 3) Federico Cozzani (Team Giorgi Bergamo) st; 4) Thomas Pedrini (Cene Bergamo) st; 5) Davide Bufalini (Casano).

Nelle foto: l’arrivo, gli organizzatori col vincitore, sotto Federico Cozzani