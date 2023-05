Fezzanese ko a Legnano Ma festeggia la salvezza

Legnano

1

Fezzanese

0

LEGNANO: Ravarelli, Talarico, Felici (48’ Zeroli), Mapelli, Arpino, Donnarumma, Aprile (56’ Losio), Vernocchi (75’ Rocco), Kone O. (75’ Calabrò), Kone M. (56’ Banfi), Staffa. All. Punzi.

FEZZANESE: Salvalaggio, Nicolini L., Selimi, Brizzi, Nicolini A. (68’ Terminello), De Martino (72’ Cantatore), Toccafondi (54’ Fiori), Caliò (54’ Anich), Scarlino (72’ Gabrielli), Baudi, Mariotti. A disp. Azioni, Stradini, Magoni, Cecchetti. All. Turi.

Arbitro: Quarà di Nichelino (assistenti Pizzonia di Bra e Merlina di Chivasso).

Marcatore: 14’ Kone M.

LEGNANO – La Fezzanese pur perdendo 1-0 a Legnano centra la salvezza con una giornata d’anticipo. I verdi civolano all’11° posto, scavalcati dalla Castellanzese (1-1 con il Fossano) ma conservano 4 punti di vantaggio dalla zona play-out attualmente occupata da Derthona e Pinerolo e sono irraggiungibili a una giornata dalla fine. E anche caso di arrivo a pari punti con tortonesi e torinesi, i fezzanoti si sarebbero salvati lo stesso essendo in vantaggio negli scontri diretti. Grande pertanto la soddisfazione per i verdi essere riusciti a mantenere la permanenza in serie D, risultato che dà lustro a tutto il borgo marinaro di Fezzano. Alla società, al mister e al suo staff ed ai giocatori tutti vanno i complimenti per aver raggiunto un traguardo ambito e difficilissimo che gli consentirà anche il prossimo anno di partecipare alla serie D, per la sesta volta nella sua storia.

Dopo questa doverosa premessa passiamo ad analizzare la partita che i lilla di casa si sono aggiudicati meritatamente e nella quale i ragazzi di Stefano Turi (ieri privi di Andrei, Tivegna, Bukva e Paci) hanno offerto un’opaca prestazione. Il gol partita al 14’ è di Mamadou Kone che segna di testa su cross di Staffa. Al 22’ e al 62’ Vernocchi dalla distanza prima impegna Salvalaggio e poi calcia di poco a lato. Al 24’ Baudi su punizione calcia di poco a lato. Al 59’ Banfi tira alto, da favorevole posizione, su cross di Zeroli. Al 68’ Arpino, smarcato da Odjoubie Kone, con un bel tocco manda fuori di poco. All’84’ Anich salva sulla linea un tiro di Rocco servito da Arpino. All’86’ è bravo Salvalaggio a salvare sul solitario Banfi scattato in contropiede. Inutile il forcing finale della Fezzanese che però può comunque fare festa.

Paolo Gaeta