Viadotto di Brugnato, avviata la gara d’appalto

Procede a ritmo serrato l’iter per l’avvio delle opere di messa in sicurezza del ponte tra Brugnato e Borghetto Vara. L’obiettivo è garantire, entro l’inizio del 2025, l’approvazione progetto e la procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione del ponte. L’altro ieri la Provincia ha formalizzato il documento con sui si intende affidare i lavori di ristrutturazione del ponte mediante procedura negoziata e quindi ha attivato l’iter con cui saranno selezionate le aziende interessate alla realizzazione concreta dell’opera.

L’avviso avvia la fase di prequalifica ad esito della quale saranno selezionati i soggetti interessati, mediante invito rivolto a 20 operatori economici. "Questo è uno dei progetti strategici che stiamo realizzando per la messa in sicurezza delle nostre strade, in un territorio importante per la rete di collegamento di tutta la provincia, proprio per questo stiamo attuando tutte le procedure nei tempi più ristretti – commenta il presidente Pierluigi Peracchini –. Abbiamo ereditato un pesante arretrato, ma costantemente stiamo attivando nuovi interventi a risoluzione di problematiche complesse in tutte le nostre strade". L’investimento complessivo previsto è di 2.606.880,22 euro; il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 365 giorni.