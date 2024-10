Via Falcinello, parte il servizio navetta per i disabili

Un servizio navetta per raggiungere il centro. Questa la decisione presa dal Comune di Sarzana, che tende la mano ai residenti della zona interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione sul ponte del Calcandola di via Falcinello. Dopo le proteste portate avanti da settimane dagli abitanti di via Villefranche, via Falcinello e via Alfieri (che lamentano disagi) e l’assemblea che ha avuto luogo lo scorso sabato mattina alla Bocciofila, il Comune risponde a un’altra richiesta, dopo aver provveduto a modificare in via temporanea e sperimentale la viabilità di via Paradiso . I disabili e più in generale le persone con difficoltà motoria, previa richiesta e valutazione del caso da parte dei servizi sociali, potranno infatti usufruire di un servizio di trasporto e accompagnamento diretto abitazione-centro, servizio dedicato ai cittadini residenti nella zona interessata dai lavori del cantiere che dovrebbero protrarsi per almeno 6 mesi.

Il Comune metterà a disposizione i propri mezzi e il personale addetto per garantire la mobilità di persone disabili, invalide o con difficoltà motorie che non sono in grado di utilizzare il mezzo pubblico già attivato. I cittadini interessati a utilizzare del servizio dovranno fare richiesta telefonando allo 0187-614425 oppure allo 0187-614234 e attendere la valutazione dei servizi sociali dell’ente.