Un’area del lungomare intitolata a Gianni Iacoviello

La città dedica un’area del lungomare a Gianni Iacoviello, secondo capo della Guardia Costiera deceduto a soli 34 anni nel crollo della torre piloti del porto di Genova il sette maggio del 2013. Ieri mattina la cerimonia di disvelamento della targa che intitola alla memoria del marinaio la via che collega Largo Fiorillo al Molo Italia, proprio di fronte al comando della Capitaneria di Porto della Spezia. Sottufficiale di provato valore ha sempre svolto il suo compito, ha ricordato l’ammiraglio ispettore Piero Pellizzari comandante della Direzione marittima di Genova, con passione e dedizione. Alla cerimonia presente tutta la famiglia di Iacoviello, papà Flavio, mamma Maria Stella e le due sorelle Simona e Sara. Quest’ultima, proprio per onorare la memoria del fratello, è diventata a sua volta sottocapo della Guardia Costiera. Troppo emozionata per parlare, con la sola uniforme che indossa è in grado comunicare tutto il suo amore per Gianni.

