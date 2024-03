Una collettiva sulla Resurrezione. Inaugurata la rassegna dell’Ucai

È stata inaugurata, con l’interessante e articolato intervento del vescovo Luigi Ernesto Palletti. la rassegna pasquale dell’Ucai (Unione cattolica artisti italiani) intitolata ‘Resurrezione’, allestita nell’accogliente sede del circolo culturale ‘Angiolo Del Santo’ di via Don Minzoni 62. Sarà visitabile fino a sabato 20 aprile al mercoledì e al sabato (quindi domani), a partire dalle 17 e fino alle 18.30). L’evento espositivo – nella cui locandina figura la ‘Resurrezione di Cristo’ di Rembrandt – ha dato anche rilievo, come è consuetudine, alla spinta evocativa della poesia, resa nell’occasione dai versi del critico d’arte Valerio Cremolini e dell’eccellente poetessa Malia Pescara Di Diana.

Un bel binomio di due sfaccettature dell’arte. La collettiva propone poi meditati dipinti, sculture, lavori grafici dei soci dell’Ucai, che riportiamo in rigoroso ordine alfabetico: Gloria Augello, Rosella Balsano, Guido Barbagli, Pino Busanelli, Umberta Forti, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Sergio Maucci, Fabrizio Mismas, Pier Luigi Morelli, Graziella Mori, Marina Passaro, Bianca Maria Patuzzo, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Anna Maria Russo, Rosa Maria Santarelli, Nicol Squillaci e Maria Rosa Taliercio. La resurrezione è un tema straordinariamente significativo, sottolineato proprio da monsignor Palletti, riprendendo la nota citazione di san Paolo quando parla di ‘scandalo della Croce’ e sostenendo che "l’incontro con la Resurrezione si realizza nella concretezza" e che essa rivela dimensioni fortemente identitarie. Gabriella Mignani, facendo seguito alle parole del presidente Guido Barbagli, pur precisando che "il tema non è, fra quelli sacri, tra i più rappresentati nell’arte", ha opportunamente richiamato le testimonianze artistiche di alcuni celebri pittori del passato (Duccio da Boninsegna, Piero della Francesca, Tintoretto, Raffaello, Rembrandt e altri) e dell’arte contemporanea, sostando in particolare sulla magnifica ‘Resurrezione’ dello scultore Pericle Fazzini, che troneggia nell’Aula Paolo VI di Città del Vaticano. L’ex vicepresidente dell’Ucai spezzina, nel prosieguo della sua puntuale presentazione, con l’unanime consenso dei numerosi presenti, ha affermato che "oggi riflettere su tale tema è veramente importante non solo per i cattolici, ma per quanti rifacendosi alle radici cristiane della nostra cultura occidentale aspirino a risorgere dal buio in cui siamo precipitati". Per avere ulteriori informazioni sulla rassegna culturale dell’Ucai e sulla programmazione del circolo, è possibile consultare il sito, sono disponibili sul sito ww.ucailaspezia.org.

Marco Magi