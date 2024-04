“Un prete tra la gente”, il fratello racconta don Renzo Cortese

Poco prima di Pasqua è uscita una nuova edizione di ‘Un prete tra la gente’, il libro che la famiglia di don Renzo Cortese aveva voluto dedicare alla memoria del sacerdote scomparso il 12 ottobre del 2021. Il volume scritto dal fratello minore Roberto Cortese, traccia la figura e le opere del sacerdote che, per vent’anni, fino al 2017 ha retto la parrocchia di San Francesco. Nel libro sono riportate esperienze significative anche nel campo della carità e i suoi viaggi in aiuto alle popolazioni martoriate dalla guerra. Ad esempio, nell’estate del ‘75, quando era assistente diocesano della Gioventù di Azione cattolica, coinvolgendo molti giovani volontari, riuscì, col carretto che egli stesso trainava per le vie della città, a raccogliere indumenti da poter inviare alla missione di Buhoro, in Burundi, dove operavano gli spezzini don Giovanni Tassano e don Bruno Vincenzi. In poco tempo furono riempiti ben 17 vagoni ferroviari. Nel 1996, durante la guerra nei Balcani, con alcuni amici sarzanesi e con l’aiuto di don Franco Puatto, allora parroco di Santa Rita, riuscì a recapitare a Mostar, nei pressi di Sarajevo, un tir con un carico di circa 350 quintali di indumenti e generi di soccorso per la popolazione croata, stremata sotto l’assedio serbo. In uno degli altri otto viaggi che fece, rischiò la vita come anche nel corso di una missione umanitaria, in Ruanda, all’epoca del genocidio dei Tutsi. La nuova edizione, la terza in due anni, è arricchita con alcune sue lettere, con un’omelia della messa del Giovedì Santo tenuta quando era parroco alle Grazie, e con una riflessione sull’amore svolta in un incontro dei giovani dell’Azione cattolica. Il libro, che la Diocesi ricorda "ha dato la possibilità di accostarci alle sue meditazioni, sempre profonde nei contenuti e vibranti di genuino sentimento religioso", è già reperibile alla libreria delle Paoline, nei portici di piazza Europa.

m. magi