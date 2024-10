"Tutelare gli anziani in salute e socialità"

Da un viaggio in Oriente Enrica Maria Teresa Lombardi si è portata a casa un’idea da proporre sul territorio a tutela degli anziani. Funzionario di banca, 60 anni, ha accettato la proposta di presentarsi alle regionali nelle file di Alternativa Popolare.

Era già stata candidata in passato?

"No, questa è la mia prima esperienza in politica e la candidatura è arrivata per puro caso. Sono stata contattata e mi sono detta ’dai, perchè no’. Poi mi piacciono le cose nuove e questa è una novità assoluta. Vediamo come va...".

Che idea si è fatta della politica?

"Chi si impegna in questo ambito deve saper dare le risposte giuste nel suo programma. Io sono più per ’fare’ che ’dire’ e in politica prima bisogna fare e poi spiegare cosa si è fatto. Ora invece tutti vogliono apparire, ma io preferisco una comunicazione con le cose concrete già realizzate. Ho impostato una campagna elettorale molto discreta e ’soft’".

Problemi del territorio e relativa soluzioni da proporre?

"Sanità, salute, infrastrutture sono problemi scontati, sotto gli occhi di tutti. Io sono rimasta però colpita da un viaggio in Cina dove ho visto come gli anziani abbiano modo di esprimersi al meglio: nei parchi c’è musica, fanno tanta ginnastica. Ho quindi pensato di portare questa idea anche in Liguria: ci sono tanti anziani spesso dimenticati, con poche iniziative per loro"

Come pensa di poter intervenire?

"Rendendo gli anziani più attivi con iniziative che ne aumentino socialità, salute e benessere: starebbero meglio e, ad esempio, andrebbero meno negli ospedali".

Claudio Masseglia