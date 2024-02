Tirano petardi. Denunciati due tifosi

Costa caro a due tifosi dello Spezia, avere acceso e lanciato due petardi verso il terreno di gioco pochi istanti prima dell’inizio della partita tra le Aquile e la Ternana lo scorso 11 febbraio a Terni. Al termine dell’attività di indagine, la digos di Terni ha individuato i presunti responsabili nel settore ospiti e li ha denunciati alla procura. Dovranno rispondere di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Non solo, nei loro confronti è stata disposta dal questore di Terni anche la procedura per l’irrogazione della misura del daspo. E’ la prima volta, in questa stagione, che i sostenitori dello Spezia vengono segnalati dalle forze dell’ordine, peraltro per un episodio non clamoroso. Quei petardi non avevano colpito nessuno, ma a Terni hanno usato il pugno di ferro e oltre alla denuncia, adesso arriverà anche il daspo per quei due tifosi che sono stati identificati grazie alle telecamere dello stadio Liberati. Gli spezzini quella domenica erano poco più di duecento e si erano posizionati in un settore riparato dalla gradinata sovrastante.

Se per due petardi lanciati in campo scatterà il daspo, allora cosa dovrebbe succedere a quei tifosi (eufemismo) del Modena che domenica scorsa, sempre prima della partita, hanno bersagliato con sassi e bottigliate le auto di alcuni sostenitori dello Spezia in via Santi, mentre stavano raggiungendo il parcheggio riservato agli ospiti, spaccando quattro vetri. Per fortuna nessuno si è fatto male. alla questura di Terni, ha preso di mira anche i tifosi del Como: due i denunciati perché all’arrivo allo stadio con alcuni minivan, avevano lanciato durante il tragitto per il parcheggio diversi petardi.

Massimo Benedetti