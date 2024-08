Telecamere hi-tech per la sicurezza. Brugnato centra il finanziamento e potenzia la videosorveglianza

Il Comune di Brugnato intercetta i finanziamenti del ministero dell’Interno e potenzia il sistema di videosorveglianza. Quello della media Val di Vara è infatti l’unico territorio dello Spezzino ad aver centrato i contributi statali nell’ambito del bando sulla sicurezza dedicato all’implementazione dei sistemi in grado di garantire un controllo attivo da remoto sul territorio. Il progetto, che ha trovato in via preliminare anche l’ok della Prefettura e del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, punta a migliorarare la qualità del sistema attualmente installato lungo le strade e le principali vie d’accesso al territorio brugnatese. Circa sessantamila euro la somma che sarà spesa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Corrado Fabiani, dei quali poco più di cinquantamila coperti dal finanziamento ministeriale. Nel dettaglio, il progetto prevede l’avanzamento tecnologico delle dodici telecamere fisse e dei due varchi per la lettura delle targhe dei mezzi in entrata e in uscita dal comprensorio, con un aumento delle prestazioni che potrà così favorire eventuali indagini da parte delle forze dell’ordine e della stessa polizia locale di Brugnato. Le telecamere attualmente presenti, oggetto di potenziamento, sono quelle ubicate all’incrocio di via Briniati, all’incrocio della strada che porta all’outlet, in via Antica Romana e all’incrocio della stessa con una via secondaria; saranno potenziate anche le prestazione delle due telecamere posizionate via corso Cavour, quella in via delle colonne, l’occhio elettronico posizionato in via Bionda all’incrocio con via Bozzolo, sulla strada provinciale 7 all’altezza dell’ingresso al borgo brugnatese, all’incrocio di via Bozzolo e infine, quella situata in piazza Brosini. Telecamere strategiche per monitorare le aree maggiormente sensibili, come scuole, centro storico, cimitero, la frazione di Bozzolo.

Migliorie tecnologiche saranno operate anche al data center e al server dedicate all’archiviazione delle immagini registrate dalle telecamere. "La scelta di partecipare al bando è la conferma che la nostra amministrazione è particolarmente sensibile alla sicurezza della comunità" spiegano il sindaco Corrado Fabiani e il consigliere comunale delegato Giampaolo Zolesi che, coadiuvato dai carabinieri di Borghetto Vara e dall’Istituto di vigilanza La Lince ha aggiornato il piano di videosorveglianza.

mat.mar.