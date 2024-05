Spiaggia di Fiascherino. Opere di ripristino al via

Sono iniziati pochi giorni fa a Fiascherino i lavori per la demolizione delle strutture gravemente danneggiate dalla mareggiata avvenuta lo scorso novembre. La violenza delle onde ha mandato in frantumi un muro di contenimento e la terrazza del locale magazzino utilizzato dalla società che gestisce la spiaggia libera attrezzata. Il Comune ha deciso di impegnare una parte dell’avanzo di amministrazione, pari a 100mila euro, per la sistemazione dell’area che, secondo gli intendimenti emersi alcune settimane fa, una volta liberata dai detriti ospisterà una struttura prefabbricata al serviozio delle attività balneari. "I lavori dureranno circa 3 settimane, al termine della demolizione verrà smaltito il detrito e predisposti gli spazi per l’imminente stagione" ha annunciato sui social il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Marco Russo. Lavori che prevedono appunto l’utilizzo di un pontone galleggiante per il trasporto e la gestione dei mezzi d’opera. La chiusura prolungata dell’arenile nei mesi scorsi aveva provocato le proteste di numerosi residenti, preoccupati dal fatto che, ormai a ridosso della stagione turistica, il Comune non si era ancora attivato per la sistemazione e la messa in sicurezza dell’arenile di Fiascherino.