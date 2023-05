Spacciatore di cocaina arrestato in centro città dalla Guardia di finanza

I militari del comando provinciale della Guardia di finanza della Spezia domenica notte hanno eseguito un’attività antidroga che ha portato all’arresto di un trentenne marocchino per spaccio di cocaina. Tarik Taiki è stato sorpreso in stato alterato in piazza Beverini. Aveva addosso due involucri contenti 14 grammi di coca. Identificato mediante sistema Afis, risultava schedato sotto più alias. I militari della Guardia di finanza dall’inizio dell’anno hanno effettuato 36 operazioni sia di giorno che di notte, in città e provincia, con l’ausilio delle unità cinofile, sequestrando ingenti quantità di cocaina, hashish e marjuana. Segnalati quali assuntori 27 soggetti, quasi tutti di giovane età, nonché 9 denunciati alla procura dei minori di Genova.