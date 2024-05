Sommariva incontra il presidente del porto argentino di La Plata

Incontro istituzionale nella sede dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale, tra il presidente Mario Sommariva e la delegazione argentina del Porto di La Plata, guidata dal presidente Jose Lojo. Durante l’incontro si è discusso in maniera approfondita dei porti di Spezia e Marina di Carrara, soffermandosi in particolar modo sui traffici marittimi, sui nuovi investimenti e su quelli già in corso d’opera. Un colloquio durato quasi tre ore nel quale la delegazione di La Plata ha potuto a sua volta illustrare la collocazione del suo Porto quale nodo logistico fondamentale, in grado di offrire molteplici servizi cargo, strategicamente collegati con tutta l’Argentina, attraverso le reti ferroviaria, stradale, nautica e aerea. Un Porto che mobilita oltre 4 milioni di tonnellate di merci tra rinfuse solide, liquidi e container.