Si stacca un masso, spiaggia chiusa. Oggi l’intervento dei rocciatori

Un masso di circa cinque tonnellate si è staccato dalla parete rocciosa del versante che sovrasta la spiaggia, e solo il sistema di reti paramassi ha impedito che potesse precipitare sull’arenile da sempre tra i più affollati dai turisti. È accaduto alla spiaggia della Fossola, a Riomaggiore, una delle più visitate dai turisti, con l’episodio che ha costretto l’amministrazione comunale a chiudere da ieri mattina parte della spiaggia in attesa dell’intervento di disgaggio e di svuotamento delle barriere paramassi, realizzate pochi anni fa dal Comune nell’ambito di un piano di messa in sicurezza dei versanti del borgo. Il distacco del grosso masso potrebbe essere stato causato dalle piogge che sono cadute a più riprese nelle ultime settimane.

Ieri mattina l’ufficio tecnico ha effettuato un sopralluogo dal quale è scaturita l’ordinanza che ha interdetto l’utilizzo di parte dell’arenile, ovvero quella interessato direttamente dalla potenziale caduta del masso. "Pur trattenuto dalla rete metallica posizionata, si ritiene non possa escludersi un cedimento della stessa" si legge nell’ordinanza. Il Comune, anche in considerazione del fatto che la stagione turistica è entrata nel vivo e che sono migliaia i visitatori che non disdegnano una sosta alla spiaggia della Fossola, hanno deciso di intervenire quanto prima per risolvere il problema. Per questa mattina è infatti previsto l’intervento di una ditta specializzata, che si occuperà della ’caduta controllata’ del grosso masso verso la spiaggia e della pulizia e risistemazione delle reti. L’intera spiaggia sarà interdetta fino al termine delle operazioni, che potrebbero concludersi già oggi pomeriggio.

Matteo Marcello