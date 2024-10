Sanità, tre turni di lavoro: "E incentivi al personale"

Revisore legale dei conti, il classe 1946 Loriano Isolabella è stato già nove anni in Regione Liguria, cinque come consigliere, quattro come assessore al Bilancio, personale e affari generali tra il 1985 e il 1995. In quell’occasione subentrò a Luigi Grillo nella quarta legislatura, venendo poi confermato nella quinta, sempre nel gruppo Dc, quando ottenne l’assessorato. A questa esperienza si aggiungono venticinque anni in Comune alla Spezia, cinque come presidente del Consiglio. Già direttore amministrativo Atc, sindaco revisore dell’Oto Melara e dell’Asl3 e della 5, di cui al momento è ancora revisore, è consigliere comunale a Carro.

Quanto potrebbe essere importante la sua esperienza politica sessantennale, nell’attuale consiglio regionale?

"La mia conoscenza dei problemi del territorio, sicuramente risulterà utile per dare forza sulle priorità esistenti per la nostra provincia, a volte trascurate: la sanità, una ridefinizione del trasporto pubblico locale, con una diversa integrazione tra gomme e rotaie, la valorizzazione del nostro entroterra della Val di Vara, l’allargamento dell’integrazione con le Cinque Terre".

Quale pensa sia il giusto futuro dell’isola Palmaria?

"La conservazione di un parco naturale da valorizzare con iniziative che consentano un’offerta turistica per gli interi dodici mesi: convegni, percorsi itineranti, ciclocross, interventi conservativi e coltivazioni di pregio".

Liste di attesa per le prestazioni sanitarie incredibilmente lunghe in Liguria. Come risolvere questo problema?

"Le stesse cose che ho proposto al candidato presidente Marco Bucci: riorganizzazione delle strutture e dei servizi delle Asl, personale sanitario in turni di lavoro su tre segmenti, rinegoziazione della contrattazione decentrata con devoluzione di adeguati incentivi al personale per realizzare una maggiore produttività, sia per quello dipendente che per gli specialisti ambulatoriali, attribuzioni di ulteriori funzioni ai medici di base e alle farmacie".

Gli spezzini, a breve termine, potranno vedere finalmente realizzato il nuovo Felettino?

"Concordo con quanto sostiene Bucci, che la gestione della realizzazione del nuovo ospedale debba essere affidata ad un commissario che, di giorno in giorno, vada a verificare come procedano i lavori ed elimini tempestivamente ogni eventuale ostacolo che possa sorgere".

Quali sono in generale le altre sue priorità?

"Innanzitutto la rivisitazione della formazione professionale così classificabile (post-scuola dell’obbligo, post-diploma, post-laurea), che deve tenere maggiormente in considerazione la domanda del mercato delle imprese locali e in ragione di questa, ogni anno, dovranno essere predisposti dei corsi adeguati sostenuti dall’erogazione di un salario provvisorio ai partecipanti; poi il potenziamento degli interventi di prevenzione sul territorio, soprattutto nei piccoli Comuni; e infine la riorganizzazione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti con una riduzione tariffaria".

Marco Magi