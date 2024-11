Ritrovato dalla polizia il trentenne scomparso cinque giorni fa

La Spezia, 20 novembre 2024 - Ritrovato dalla polizia il giovane originario del Gambia che venerdì 15 novembre si era allontanato dal luogo di lavoro, facendo perdere le sue tracce, inducendo un connazionale del 30enne a sporgere denuncia di scomparsa negli uffici della questura spezzina, preoccupato poiché nessuno dei conoscenti e neppure il fratello riuscivano a contattare il ragazzo.

Alle ricerche, coordinate dalla Prefettura, hanno partecipato oltre alla polizia, anche i vigili del fuoco con le unità cinofile regionali e gli specialisti del sistema aeromobili a pilotaggio remoto-droni droni, nonché gli specialisti della topografia applicata al soccorso ed un mezzo dell’unità di crisi locale, il comando provinciale dei carabinieri, il comando provinciale della guardia di finanza e la protezione civile di Vezzano Ligure.

In particolare le indagini degli investigatori della squadra mobile della questura si sono concentrate nell’ultima area dove è stata segnalata la presenza del 30enne, che è stato poi rintracciato in una zona periferica della città, in evidente stato confusionale e per questo accompagnato in questura, dove è stato rifocillato ed in seguito condotto al pronto soccorso per le cure del caso.