Ripristino delle strade ko. Oltre 1,7 milioni per Spezia

Dei 3 milioni e 850mila euro che la Regione Liguria ha stanziato, circa 1 milione e 700mila arriveranno nella provincia della Spezia. Serviranno per i primi interventi di messa in sicurezza e ripristino strutturale delle strade provinciali danneggiate o interrotte da frane o cedimenti di carreggiata dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il territorio tra il 9 febbraio e il 2 maggio, con conseguenti limitazioni alla circolazione o problemi di accessibilità ad alcune abitazioni.

Cinque gli interventi, nel dettaglio la cifra (il totale esatto è 1.700.915,93 euro) che riceveranno i vari Comuni dello Spezzino: nella strada provinciale Sp20, per il cedimento della carreggiata in località Posticcio, nel Comune di Calice al Cornoviglio, 1.073.117,33 euro; nella Sp30, per la frana a Corniglia, nel Comune di Vernazza 554.992,17 euro; nella Sp38, per la frana nel tratto per Fegina nel Comune di Monterosso 37.312,69 euro; nella Sp43, per la frana a fine strada nel Comune di Levanto 22.026,22 euro; infine, nella Sp 370, per la frana in località La Zorza nel Comune di Riomaggiore 13.467,52 euro. "Ancora una volta la Regione si fa trovare pronta e vicina al territorio, garantendo una risposta concreta con risorse interamente regionali – spiega l’assessore regionale alla Protezione civile e Infrastrutture, Giacomo Giampedrone – e svolgendo così un ruolo di supporto indispensabile per quanto riguarda gli interventi di somma urgenza o riduzione del rischio residuo. Si tratta di stanziamenti fondamentali, in attesa dell’intervento del governo, per dare risposte pronte e puntuali ai territori colpiti dal maltempo negli ultimi mesi, con particolare riferimento alle strade secondarie con situazioni di isolamento o parziale isolamento della popolazione, come nel caso di Calice al Cornoviglio. Quella varata dalla giunta è una distribuzione dei fondi capillare su tutto il territorio regionale, sulla base delle segnalazioni e delle priorità indicate da ogni provincia e dalla Città Metropolitana di Genova".

Altri interventi saranno finanziati, infatti, anche nelle altre province: Genova (tre interventi, 370.750,23 euro), Savona (quattro interventi, 1.414.514,19 euro) e Imperia (due interventi, 363.819,65 euro).

Marco Magi