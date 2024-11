Rete Imprese coinvolge tutti i sindaci

La direttiva Bolkestein e le proroghe da tempo stanno tenendo sulle spine gli operatori i balneari. Giuseppe Menchelli (nella foto) , coordinatore Rete Imprese in rappresentanza delle associazioni datoriali Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confesercenti, ha scritto ai sindaci dei Comuni costieri una lettera esprimendo la necessità di un rapido approfondimento su come intendano comportarsi le amministrazioni comunali in merito al nuovo Decreto. "E’ stata estesa – ha spiegato Giuseppe Menchelli nella missiva – estende la durata delle concessioni esistenti fino a settembre 2027, con possibilità di ulteriori slittamenti fino a marzo 2028. Tuttavia, lascia ai singoli Comuni la facoltà di anticipare tali scadenze". E’ necessario, a pochi mesi dal 2025, per le associazioni di rappresentanza degli imprenditori balneari comprendere le intenzioni dei Comuni e avviare un confronto stretto nel merito. I Comuni che hanno ricevuto la lettera sono Ameglia, Bonassola, Deiva Marina, Lerici, Levanto, Monterosso, Portovenere e Sarzana. Menchelli per Rete Imprese sostiene che “sia imprescindibile trovare un equilibrio tra l’apertura del mercato delle concessioni e la tutela delle legittime aspettative degli attuali concessionari, invitando anche la Regione Liguria a collaborare con la Conferenza Stato Regioni per sviluppare una normativa di riferimento riguardo alle gare nei Comuni".