Restaurata la via del Bastione. Investimento da 300mila euro

Trecentomila euro di finanziamenti - coperti con i proventi della Cinque Terre Card – per il restauro di un iconico percorso pedonale: taglio del nastro a Monterosso per il rinnovato tratto di via del Bastione, il primo della via che collega Fegina al convento dei Cappuccini. Nato come percorso naturale alternativo alla direttrice costiera, è stato valorizzato attraverso una soluzione progettuale che ne esalta l’identità senza alterarne le caratteristiche originali. L’intervento, iniziato lo scorso dicembre e sospeso nel periodo estivo, si è sviluppato per una lunghezza di circa 180 metri e, secondo i piani del sindaco Francesco Sassarini dovrebbe essere il primo lotto di una più articolata opera di riqualificazione di tutti i percorsi pubblici della collina dei Cappuccini, da realizzare con il finanziamento dell’ente. "Riconsegnare alla comunità uno spazio pubblico di valore – ha sottolineato Viviani – rappresenta un traguardo significativo, sia per il benessere dei cittadini, che qui ritrovano un ambiente aperto e familiare, sia per i visitatori, che, a pochi passi dagli itinerari più frequentati, possono guadagnarsi visioni inedite sul Mesco, sulla costa delle Cinque Terre e su uno dei luoghi di maggiore interesse storico e spirituale del territorio, il convento dei Cappuccini. Questo intervento rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e di reinvestimento delle risorse provenienti dal turismo".