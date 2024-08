Quattro ubriachi alla guida denunciati dalla polizia a Ferragosto nello Spezzino

La Spezia, 19 agosto 2024 – Quattro persone denunciate per guida in stato d'ebbrezza, multe ad un locale lericino e diverse altre infrazioni rilevate, in occasione della festività di Ferragosto e dello scorso weekend, da parte della polizia che ha rafforzato i dispositivi di controllo sulle strade cittadine ed extraurbane, sulle autostrade, ma anche sulle principali linee ferroviarie e marittime della provincia, restituendo un bilancio positivo che ha consentito un’adeguata vigilanza e sicurezza per cittadini e turisti.

Nella serata del 14 agosto, in particolare, il personale della squadra di polizia amministrativa della Questura ha effettuato controlli ad esercizi pubblici insieme a personale della Asl. In particolare, in un esercizio commerciale di Lerici, ha rilevato la mancanza dell’apposita relazione sull’impatto acustico per la diffusione della musica, dell’autorizzazione ex art. 68 Tulps e della mancata esposizione della tabella del tasso alcolemico e dell’alcoltest; sono state, inoltre, riscontrate criticità da parte del personale Asl presente, che ha proceduto ad elevare al titolare una sanzione dell’importo di circa 1000 euro.

Sulle strade e autostrade del territorio, anche per il controllo dell’esodo estivo, la polizia stradale della Spezia ha impiegato 32 pattuglie, che nel corso dei servizi predisposti hanno proceduto al controllo di 64 veicoli e 108 persone, di cui 20 sottoposte ad etilometro. Sono state rilevate 39 infrazioni al codice della strada di cui una per guida senza patente e sono state denunciate 4 persone per guida sotto l’influenza di alcool.

In città, gli equipaggi della squadra volante hanno vigilato sulle principali vie e piazze cittadine sia nell’intera giornata di Ferragosto che nei giorni successivi del weekend. Inoltre, insieme a carabinieri e guardia di finanza, l’attività degli operatori si è concentrata per garantire la sicurezza sui numerosi eventi nella provincia quali il 'Summer Party dj set' e l’intervista/concerto dei Tiromancino a Brugnato, i festeggiamenti in onore della Madonna Bianca a Porto Venere e l’evento enogastronomico 'Pitei ‘N cantina'.