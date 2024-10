Qualcosa si muove in via Falcinello. Arriva la struttura del nuovo ponte. Ma quello vecchio resta da demolire

Qualcosa si muove per il futuro del ponte di Falcinello al centro delle proteste dei cittadini della zona che, dopo i disagi subiti senza alcuna comunicazione preventiva, chiedono di essere informati tempestivamente su qualsiasi modifica riguardi la viabilità pedonale dell’area. Ieri, dopo la fase di prefabbricazione avvenuta in officina, è infatti arrivata nell’area di cantiere la carpenteria metallica di quello che sarà il nuovo ponte, comprese le opere accessorie. Un passo in avanti verso la fase di realizzazione del nuovo ponte, anche se ad oggi quello vecchio deve essere ancora demolito.

Sono infatti quasi arrivati a conclusione i lavori propedeutici allo spostamento di tutti i sotto-servizi e, nel dettaglio, Italgas sta provvedendo alla fase di saldatura. Contestualmente sono stati effettuati i lavori di pulizia del Calcandola in alveo. Stando a quanto riferito dall’amministrazione comunale, salvo ulteriori evoluzioni negative del meteo nei prossimi giorni, la conclusione di quest’ultimo spostamento dovrebbe avvenire entro la fine di questa settimana.

Successivamente, si passerà alla fase vera e propria di demolizione dell’infrastruttura datata e insicura che necessita di essere realizzata ex novo per abbattere il rischio idrogeologico di quella che al momento è una zona rossa per rischio esondazioni. Non appena verranno completate le opere di fondazione e, una volta eseguite le verifiche di conformità e di prestazione dei materiali e dell’assemblaggio, la struttura metallica verrà messa in collocata e completata da getti di calcestruzzo in opera. Anche se è stato conclusa in anticipo la realizzazione dell’impalcato, che è già stato depositato in cantiere, il cronoprogramma complessivo non dovrebbe subire variazioni. Il nuovo ponte di via Falcinello dovrebbe quindi essere consegnato alla cittadinanza tra 6 mesi.

"Si tratta di un’opera molto importante – spiega l’assessore alle opere pubbliche Giorgio Borrini – ed essenziale per abbattere il rischio idraulico dell’area. Abbiamo chiesto sin da subito alla ditta appaltatrice, per gli aspetti di sua competenza, di accelerare se possibile ogni fase del cantiere". Il progetto esecutivo propedeutico alla realizzazione del nuovo ponte è stato redatto nel 2020 è che l’impresa appaltatrice dei lavori, per un importo di 900 mila euro di cui 820mila euro ottenuti da bando statale e 80mila di cofinanziamento comunale, è il consorzio stabile Arché- Società Consortile srl in concorso con l’esecutrice Kratos srl.

Elena Sacchelli