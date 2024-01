Premiati i bambini che leggono. Dai 20 ai 50 libri a testa in un anno

La lettura è una passione che nasce da piccoli e ci si porta dietro tutta la vita. In un tempo in cui la lettura dei libri, specialmente quelli cartacei, sembra quasi passata di moda, è importante avvicinare i bambini ad un mondo di avventure, conoscenza e informazioni. Nella mattinata di ieri alla Biblioteca Civica Pietro Mario Beghi sono stati consegnati i riconoscimenti ai bambini che si sono distinti per il numero di libri presi in prestito e per aver frequentato la biblioteca. II giovanissimi lettori, tra i 4 e i 12 anni, iscritti al sistema bibliotecario hanno letto dai 20 ai 50 libri a testa nel 2023. L’accesso gratuito a libri e materiale presenti nelle stanze della struttura e la possibilità con un abbonamento di accedere al prestito permettono a tutti i cittadini di avere a disposizione una vasta offerta di letture di ogni genere. Inoltre lo "Spazio Bambini e Ragazzi" della Biblioteca Beghi è un luogo di incontro non solo per i laboratori e le attività di promozione della lettura che si svolgono durante l’anno, ma soprattutto un luogo dove avvicinarsi alla lettura e vivere lo spazio della biblioteca. I bambini della Beghi sono un nucleo di lettori forti, affezionati alla biblioteca e assidui frequentatori, come confermano i dati: nel 2023, infatti, sono stati ben 772 alunni a visitare la Biblioteca Beghi con i loro insegnanti fra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuole medie.

La struttura del Canaletto è molto utilizzata anche da numerosi studenti delle superiori e dell’università che trovano qui uno spazio dove studiare e dove fare ricerca per tesi ed esami. Il Sistema Bibliotecario Urbano nel 2023 è arrivato a contare 16.200 iscritti, con un incremento del 25% rispetto al 2022. Alla consegna dell’attestato di riconoscimento ai 25 giovanissimi lettori hanno partecipato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, la responsabile dei Servizi Culturali Rosanna Ghirri e Sara Bruschi, Funzionario responsabile Biblioteche Civiche, i quali si sono congratulati con i bambini e ragazzi per l’impegno e si sono complimentati per la passione per la lettura. Questo amore per i libri, come hanno sottolineato, permetterà a questi giovani loro di diventare adulti informati, capaci di usare la fantasia e immedesimarsi nelle emozioni degli altri.

Ginevra Masciullo