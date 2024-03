Patto tra Dltm e Sace per la competitività

Sace e Dltm assieme per la crescita sostenibile e internazionale delle aziende del distretto. L’accordo mette a disposizione dei soci del Dltm i servizi di Sace, il gruppo assicurativo finanziario direttamente controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Grazie a questa firma, i soci del Dltm potranno accedere ai prodotti di assicurazione del credito a breve termine, nonché delle garanzie per gare e appalti e per rischi delle costruzioni e proprietà, e usufruire di servizi

dedicati e gratuiti di formazione e networking. "Il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine compie un nuovo e importante passo nel supporto allo sviluppo delle aziende del consorzio – afferma il presidente del Distretto, Lorenzo Forcieri – assicurando loro questo pacchetto di servizi, comprensivo di un servizio di profilazione che permetterà di ottenere servizi su misura, vogliamo assicurare un’ulteriore occasione di crescita per i nostri soci. Il prestigio e il radicamento di Sace nel territorio italiano sono ulteriore opportunità per le nostre aziende e il Distretto stesso". "La firma di questo protocollo dimostra l’importanza per Sace di collaborare con i distretti italiani, tassello fondante dell’imprenditoria italiana" ha affermato Roberto Allara, head of sales pmi di Sace.