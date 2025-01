Paolo Mancini presenta il suo libro

Paolo Junior Mancini presenta oggi il suo libro ‘Vita contadina e diritti economico-sociali: noia e riflessioni in un villaggio agricolo’ all’Oratorio di Piana Battolla. Un’opera che descrive e valorizza la vita contadina delle origini: in una contrada di campagna dominata dalla noia e dal grigiore della quotidianità, l’autore rimane impressionato dalla visione del mondo e dalla semplicità dei contadini, dalla loro tenacia nello svolgimento dell’attività agricola di sussistenza, dalla dignità della miseria e dallo stridulo contrasto tra le loro condizioni di vita e la nobile reazione alle stesse. L’evento si terrà oggi, in collaborazione con l’associazione culturale ‘San Martino di Durasca’. Mancini si esibirà alle 17.30 e dialogherà con l’architetto Stefano Calabretta, un vero appassionato dell’argomento, riguardo la crisi delle realtà agricole. Al termine ci sarà un brindisi offerto e tutti sono invitati a partecipare.