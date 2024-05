Negli occhi degli animali

Si possono scandire gli episodi della propria vita attraverso gli occhi degli animali amati perdutamente? Lo svelerà la scrittrice Sandra Petrignani, durante l’ottavo appuntamento della rassegna letteraria ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’ – a cura di Benedetta Marietti – , prevista oggi alle 18. Negli spazi al piano terra della Fondazione in via Chiodo 36, l’autrice parlerà del suo ultimo libro dal titolo ‘Autobiografia dei miei cani’, pubblicato da Feltrinelli Gramma, con la giornalista e scrittrice Daniela Pizzagalli. In questo suo nuovo libro – un romanzo, un’autobiografia, una dichiarazione d’amore alla vita e agli animali – Sandra Petrignani riesce nell’impresa narrando i cani che ha avuto sin da bambina e attraverso loro la propria vita, dall’infanzia alla maturità, gli amori e i compagni di strada di un’epoca perduta, restituendo alcune pagine fondamentali della nostra recente storia letteraria. Si tratta di una scrittrice che viaggia da sempre su un crinale modernissimo; in quella terra di mezzo tra romanzo e biografia, tra racconto di quello che è stato e narrazione di vite eccellenti. Lo ha fatto con la Roma degli anni Sessanta in ‘Addio a Roma’, ripercorrendo la vita di Natalia Ginzburg nella ‘Corsara’, indagando le stanze delle autrici più amate in ‘La scrittrice abita qui’. Ora Petrignani parla di sé con la tenerezza del cuore che viene dai suoi cani, dai tanti che hanno fatto da contrappunto silenzioso alle sue storie di vita. Petrignani – la cui scrittura è stata definita da Ian McEwan "un incantevole esercizio di leggerezza" – ritrova così verità e conforto, sorriso e ispirazione, raccontando con taglio inedito le passioni di una vita: l’amore, l’amicizia, la letteratura, la poesia. Sandra Petrignani è nata a Piacenza ed ha quattro cani, ha lavorato al quotidiano ‘Il Messaggero’ e al settimanale ‘Panorama’. I suoi libri, cinque dei quali candidati al Premio Strega, sono stati tradotti in numerosi Paesi europei e nel mondo. Mancano poi soltanto due tappe al termine della rassegna: protagoniste le celebri scrittrici Pegah Moshir Pour (23 maggio) e Viola Ardone (30 maggio) che presenteranno i loro romanzi più recenti davanti a un pubblico di lettori e appassionati. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti e sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci.

Marco Magi