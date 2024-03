Navigazione. Corse speciali per la Palmaria

A Pasqua e in Primavera sull’Isola Palmaria con le corse speciali della Navigazione Golfo dei Poeti in programma il 30-31 marzo, 1° aprile, 25 aprile, 1° maggio. Per gli amanti dei panorami mozzafiato, arriva un’opportunità unica per esplorare l’incanto dell’Isola Palmaria durante le festività pasquali e in primavera, con le corse speciali messe a disposizione da Navigazione Golfo dei Poeti. Per chi risiede nella provincia della Spezia sono sempre disponibili sconti speciali su ogni tratta della linea 01 - Golfo della Spezia. Basta indicare la propria residenza al momento dell’acquisto dei biglietti. L’Isola Palmaria offre infinite opportunità per esplorare e rilassarsi. Dai picnic sulla spiaggia ai suggestivi sentieri escursionistici tracciati dal Cai, passando per la vista spettacolare di Porto Venere, c’è qualcosa per tutti i gusti. Per consultare gli orari delle corse e le tariffe, è possibile consultare il sito web www.navigazionegolfodeipoeti.it