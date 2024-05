Musica, compiti e attività al campo estivo per bambini nella sede di Mondo Aperto

Nella sua sede di via Agostino Oldoini, a partire dal 10 giugno, la Cooperativa Mondo Aperto realizza un campo estivo per bambini dai 4 agli 11 anni. Dal lunedì al venerdì una doppia opzione: dalle 8 alle 13 (o 16) giochi e laboratori all’aria aperta e in piccoli gruppi. Sport, gioco libero, attività in lingua inglese, musica, aiuto compiti, lettura e laboratori artistici e creativi per far giocare i piccoli sotto la guida di educatori professionali. Alla mattina verranno proposte attività sportive e di movimento, al pomeriggio attività più rilassanti come laboratori artistici, ma anche di sostegno didattico. Il programma della settimana verrà fornito alle famiglie dopo l’iscrizione. Info: 0187 1584914, 388 4064508 su WhatsApp e a [email protected].