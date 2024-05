Mozziconi di sigarette in spiaggia. Occorre sensibilizzare e sanzionare

Una sigaretta distesi al sole, prendendo la tintarella. E il mozzicone? Spesso viene nascosto sotto la sabbia e i ’reperti’ lasciati sono milioni come quelli lanciati sulle strade. Il consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega) ha lanciato un appello a intensificare i controlli.

1 Parliamo di salute?

"Sicuramente il fumo nuoce gravemente alla salute e questo è il principale aspetto che dobbiamo evidenziare".

2 E l’aspetto ambientale?

"In Italia risulta che vengano dispersi nell’ambiente 14 miliardi di mozziconi e il 64% delle sigarette fumate viene smaltito in modo improprio. Il 40% della popolazione non conosce la norma che sanziona fino a 300 euro l’abbandono al suolo dei mozziconi, che contengono 4 mila sostanze chimiche nocive tossiche e cancerogene".

3 Qual’è la sua soluzione?

"Il mio ordine del giorno impegna la giunta a mettere in atto ogni iniziativa utile a sensibilizzare le aziende che si occupano della gestione del ciclo dei rifiuti, le amministrazioni locali e i consumatori sulla raccolta dei mozziconi di sigaretta, sugli effetti nocivi per l’ambiente, sull’obbligo di non gettare i prodotti da fumo sulle spiagge, nelle acque, nelle caditoie stradali e nel sistema fognario, sulle sanzioni in caso di violazione della normativa".