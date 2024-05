Molardi suona l’organo di Pittaluga. Il concerto in chiesa a Fezzano

Stefano Molardi, personaggio illustre del mondo organistico internazionale, titolare della cattedra d’organo al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, sarà il protagonista del quarto appuntamento del Suono del Tempo - Rassegna Internazionale d’Organo Città della Spezia, organizzata, come consuetudine dall’associazione musicale César Franck, in collaborazione con la diocesi della Spezia, di Sarzana e Brugnato, e grazie anche al contributo e al patrocinio del Comune della Spezia. L’evento si svilupperà stasera, con inizio a partire dalle 21 e con entrata libera, nella nella chiesa San Giovanni Battista di Fezzano.

Organista, e anche musicologo, clavicembalista e direttore d’orchestra, Molardi deve la sua formazione musicale a personalità di spicco del panorama mondiale come Kooiman, Stembridge, Vogel, Tagliavini ed in particolare Michael Radulescu, con il quale si è perfezionato allla Hochschule für Musik di Vienna. Premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali organistici, ha intrapreso una brillante carriera come concertista solista e camerista, svolgendo un’intensa attività con vari ensemble tra cui la Venice Baroque Orchestra di Marcon e Carmignola in importanti rassegne in Italia, in Europa, Brasile e Stati Uniti, suonando nelle sale più prestigiose del mondo, tra cui la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles e la Sala Sao Paulo in Brasile, il Musikverein di Vienna, la Carnegie Hall di New York, la Jordan Hall di Boston, il Concertgebouw di Amsterdam, il teatro La Fenice di Venezia. Nel 2013 ha inciso l’opera omnia per organo di Johann Sebastian Bach in 15 cd per la casa discografica Brilliant-Classics, ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, tra cui le 5 stelle della rivista ‘Musica’ e il Bbc Music Magazine a Londra. Il programma che eseguirà stasera è interamente bachiano: si potranno ascoltare sul magnifico organo di Fezzano il Concerto in do maggiore (da Vivaldi, ‘Grosso Mogul’), il corale Allein Gott in der Ho¨h sei Ehr Bwv 676, due Duetti e il monumentale Preludio e fuga in mi bemolle maggiore Bwv 552.

L’organo su cui suonerà Molardi venne costruito da Filippo Pittaluga attorno alla metà del ‘700 per la chiesa dei Padri Filippini a Genova, fu ceduto poi alla parrocchia di Fezzano e lì trasportato via mare nei primi mesi del 1794; venne rimontato ed adattato da Luigi Ciurlo. Il modello estetico richiama gli organi costruiti a Genova dal gesuita fiammingo Willem Hermans. L’organo fezzanese venne pesantemente riformato nel 1907 da Luigi Tognotti, successivamente restaurato e presentato al pubblico nel dicembre 2006.

Marco Magi