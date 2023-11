Modifiche alla sosta, disagi a Pegazzano. "Soffocati dalle auto"

La nuova regolamentazione della sosta in Viale Nazario Sauro, tra la piscina comunale e Pegazzano, e nelle vie Pisa, Amalfi, Taranto e Pola fa storgere il naso all’opposizione, che chiede conto all’amministrazione dei provvedimenti assunti. Il consigliere del Pd Andrea Montefiori ha presentato un’interpellenza puntando il dito su alcune criticità. "Gli stalli gialli, destinati alla sola sosta dei residenti e mai completamente utilizzati nel corso della giornata, in via Pisa, Amalfi, Taranto e Pola, e la previsione di permanenza massima di due ore nelle aree di parcheggio gratuite in Viale Nazario Sauro, hanno comportato un problema per le persone che parcheggiavano in quell’area per recarsi al lavoro, spesso in treno fuori città". Punto secondo, la presenza di due centri medici molto utilizzati dai cittadini "dovrebbe, prevedere almeno uno stallo destinato alle ambulanze che trasportano i pazienti che devono sottoporsi ad esami diagnostici e di alcuni per la sosta breve". Secondo Montefiori i I provvedimenti assunti hanno comportato, "una maggiore occupazione delle aree destinate a parcheggio a Pegazzano, sempre più congestionato anche per la presenza di turisti". Da qui qui l’interpellanza al sindaci per sapere se sia prevista "una rivisitazione del provvedimento e abbonamenti mensili, per chi per motivi di lavoro necessitano di tenere l’automobile parcheggita per tutto l’arco della giornata".