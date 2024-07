Melissano, firmato il rinnovo del contratto

Il direttore sportivo Stefano Melissano ha firmato ieri il contratto con lo Spezia fino al 30 giugno 2025. Per l’operatore di mercato leccese, classe 1980, sarà la quarta stagione da dirigente nel sodalizio di via Melara, dopo i due campionati vissuti in Serie A e uno in Serie B.

Arrivato nell’agosto del 2020 con il ds Mauro Meluso (a fianco del ds cosentino vinse il campionato di Lega Pro nel Lecce), il contributo di Melissano fu ritenuto molto importante da mister Vincenzo Italiano nel raggiungimento della storica salvezza in Serie A, al punto che quando il tecnico decise di andare alla Fiorentina, chiese ai dirigenti viola di ingaggiare il ds pugliese.

Nel giugno 2022 il ritorno in riva al Golfo, a fianco prima di Riccardo Pecini e poi di Eduardo Macia. Con quest’ultimo si è instaurata un’ottima intesa, così come con mister D’Angelo, logico e conseguenziale il rinnovo del contratto con lo Spezia, anticipato dallo stesso presidente Philip Platek, nell’ottica di un lavoro di gruppo che già nel gennaio scorso ha prodotto i suoi frutti. L’attività di Melissano, nella costruzione della nuova squadra, non si è mai interrotta dopo la salvezza conseguita dalla squadra lo scorso 10 maggio, in stretta sintonia con Macia e lo stesso D’Angelo. Molto legato alla piazza e al club bianco, Melissano fu definito dall’ex ds aquilotto Mauro Meluso "un’enciclopedia vivente", in funzione della sua conoscenza dettagliata dei giocatori nel mercato italiano e non solo.

Fabio Bernardini