Maggiani dialoga con Lucas

La mostra fotografica di Maurizio Maggiani che ha caratterizzato l’estate nella Torre dei Vescovi di Luni a Castelnuovo Magra potrà essere visitata fino al 19 novembre ma intanto, sabato, è in programma l’interessante dialogo tra lo scrittore-fotografo e il fotoreporter Uliano Lucas per presentare il catalogo della mostra dal titolo ’Narciso meccanico. Una fotocamera pr specchiarsi nel mondo’ curato da Archivi della Resistenza con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra, la collaborazione di Museo audiovisivo della Resistenza, Fototeca provinciale di Fermo ’Mario Dondero’, associazione Spazi fotografici, Circolo Arci Castelnuovo Magra. L’incontro è in programma alle 17 in piazza Querciola nel borgo collinare di Castelnuovo Magra e in caso di maltempo verrà trasferito all’Oratorio dei Bianchi. Sarà inoltre possibile visitare la mostra all’interno della Torre dei Vescovi di Luni dalle 16 alle 20 e prenotare un aperitivo al circolo Arci. Per informazioni contattare il numero 329-0099418. La mostra resta aperta fino al 19 novembre con aperture soltanto il sabato e domenica con orario 10-12 e 16-19.