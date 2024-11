Lupi nello Spezzino. Conferenza di Bongi

Nella sede dell’Accademia Capellini di via XX Settembre, oggi alle 17, è in programma una conferenza dal titolo ‘Il lupo nel territorio spezzino. Dinamiche di una convivenza possibile’, con protagonista il biologo Paolo Bongi. Gli uomini e i lupi sono vissuti insieme dagli albori dei tempi. Predatore elusivo e mai aggressivo, il lupo è diventato un emblema della connessione alla natura e alle forze spirituali più eccelse. L’avanzare delle metropoli, il clima che cambia, il disboscamento, l’agricoltura e l’allevamento intensivo stanno sconvolgendo l’aspetto geografico di ciò che ci circonda. Avanzano l’uomo e le sue leggi, mentre gli animali selvatici perdono man mano il loro territorio e sono obbligati a raggiungere i luoghi abitati per sopravvivere. Riusciranno uomini e lupi e convivere e a prosperare insieme, stabilendo nuove regole di vita e convivenza? L’iniziativa è organizzata dalla Società naturalistica spezzina, in collaborazione con la stessa Accademia, la sezione locale del Cai e Tam - Tutela ambiente montano.