"Lo sport: dall'evoluzione sociale alla valorizzazione femminile. Conferenza al Museo civico Etnografico"

Si terrà venerdì alle 17 al Museo civico Etnografico “Giovanni Podenzana” il secondo appuntamento del ciclo di conferenze gratuite organizzate dai Servizi Culturali della Spezia e il Circolo Il Porticciolo, dal titolo “Lo sport dal dilettantismo al professionismo” a cura di Roberto Camerini. Dal ripristino dei giochi olimpici in poi, lo sport diviene attività sempre più socialmente rilevante e innovativa. In particolare la partecipazione alle gare di alcune donne, inizialmente vista come turbativa, si trasforma in elemento di grande rinnovamento socio-culturale. Gli Stati iniziano ad interessarsi dello sport e a sostenerlo.