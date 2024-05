L’Isola di Heta di Sandra Moretti

Un premio, due editori e tre partecipazioni consecutive. La scrittrice spezzina Sandra Moretti è reduce da un’appagante esperienza al Salone del Libro di Torino, sulle ali delle sue opere consacrate alla fantascienza. Scrittrice e psicoterapeuta, ha preso parte alla fiera con due editori diversi: quello della Tabula Fati con la saga "Isola di Heta" e quello della Tomolo edizioni con i racconti di Natale "L’Abete Beth" e "Buonviaggio, destinazione Polo Nord", grazie a cui ha mixato le sue due passioni più grandi, il mondo della fantascienza e quello dei bambini. Laureata in psicologia e specializzata in psicoterapia e analisi transazionale, da anni lavora nel campo dell’età evolutiva, con bambini e adolescenti, dalle cui narrazioni e fantasie ha preso spunto per la saga fantasy dell’Isola di Heta. Per chiudere in bellezza l’esperienza sabauda, la Moretti ha ritirato il premio Vegetti 2024 per il miglior racconto di fantascienza italiana, che le era stato conferito all’evento annuale della World Sf Italia ad aprile 2024 a Macerata.