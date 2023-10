’Libriamoci’: ultimo giorno di appuntamenti

Quarta e ultima giornata di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’ oggi alla mediateca regionale ligure, sempre con ingresso gratuito. Si comincia, alle 10.30, con l’intervista di Filippo Conte al fumettista e pittore Gradimir Smudja ‘Il filo invisibile fra arte e fumetto’ e si prosegue alle 16.30 con la presentazione del libro ‘Gli esercizi di Evagrio’ di Roberto Alciati: secondo l’autore solo affidandosi a un nuovo protocollo esistenziale è possibile giungere alla comprensione. Spazio, dalle 17 alle 18.30, al laboratoriospettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni (prenotazione obbligatoria su www.libriamocisp.it), a cura di David Conati, con Morgana e Amerigo Conati, sull’invenzione delle storie e la loro trasformazione. Poi, alle 18.30, Alessandro Rivali propone il suo libro ‘Il mio nome nel vento. Storia della famiglia Moncalvi’ presentato da Giorgio Di Sacco, in una storia di Resistenza, amore e amicizia. La conclusione è affidata a Riccardo Camarda, alle 21, nella presentazione del suo volume ‘Le passioni appese. Come trovare la tua passione in 10 minuti’: dopo aver intervistato centinaia di ragazzi estremamente appassionati, l’autore scopre i segreti che hanno permesso a tantissime persone ditrovare quello che amano e li codifica in semplici e pratici esercizi. Il libro è rivolto a persone di tutte le età. m. magi