L’evento domani in Mediateca Quartetto guidato da Peter Erskine

Il Peter Erskine Quartet torna in Europa con un nuovo tour, e farà tappa anche alla Spezia. Appuntamento fissato per domani alla mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’. Lì, si esibirà con un primo set alle 20.30 e un secondo set alle 22.30. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Vivaticket (a 15 euro oltre alla prevendita) e l’evento è organizzato dal 56° Festival del Jazz internazionale della Spezia, Comune della Spezia e Società dei Concerti. Peter Erskine, batterista iconico del jazz, consulente per la batteria jazz alla Royal Academy of Music di Londra, inizia a suonare a quattro anni e debutta professionalmente a diciotto con la Stan Kenton Orchestra. Il suo contributo più significativo arriva con i Weather Report, insieme a Jaco Pastorius e Joe Zawinul, con cui registra cinque album, tra cui il live ‘8.30’ premiato con un Grammy Award. Dopo questa esperienza ha iniziato a suonare con Mike Brecker, Mike Mainieri, Don Grolnick e Eddie Gomez degli Steps Ahead. Peter Erskine è presente in oltre 600 dischi, fra cui si possono citare i lavori con le big band di Maynard Ferguson, Bob Mintzer, la Word of Mouth Big Band di Jaco Pastorius e Kenny Wheeler, le orchestre come la Bbc Symphony Orchestra, l’Ensemble Modern, la London Symphony e la Los Angeles Philharmonic. Ha inoltre registrato con musicisti quali Steely Dan, Lyle Mays, Joni Mitchell, gli Yellowjackets, Diana Krall, Chick Corea, Pino Daniele, Rita Marcotulli, Freddie Hubbard, Gary Burton e Pat Metheny. Recentemente, il suo progetto Peter Erskine Trio con Alan Pasqua e Darek Oles, ha ottenuto una candidatura ai Grammy 2023 per l’album ‘Live in Italy’. Con Peter, nella struttura di via Firenze, ci sarà proprio Alan Pasqua, pianista Steinway e docente di studi jazz alla Usc Thornton School of Music, che ha collaborato con artisti di grande fama, tra cui Tony Williams e Dave Holland; insieme a Erskine e Dave Carpenter ha co-prodotto il disco nominato ai Grammy ‘Standards’.

Nativo della Polonia l’altro componente, Darek Oleszkiewicz, bassista molto ricercato sulla costa occidentale degli Stati Uniti, avendo collaborato con figure del calibro di Brad Mehldau e Pat Metheny; suonerà il suo contrabbasso. Infine Bob Mintzer, sassofonista e arrangiatore, membro da 30 anni degli Yellowjackets e direttore della Wdr Big Band, che ha scritto oltre 500 arrangiamenti per big band e ha lavorato con artisti come Tito Puente e la New York Philharmonic. L’evento in programma domani sera, nell’ambito del Festival internazionale del Jazz della Spezia con la direzione artistica di Lorenzo Cimino, è una novità perché punta alla destagionalizzazione della kermesse.

Marco Magi